Knapp jeder dritte US-Bürger sieht Merkel als "Führerin der freien Welt"

Die Reputation von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat unter den US-Bürgern angesichts der Präsidentschaft von Donald Trump offenbar deutlich zugenommen. Fast ein Drittel hält laut einer aktuellen Umfrage nicht mehr den eigenen Präsidenten, sondern die Kanzlerin für die "Führerin der freien Welt". Nach der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung der Quinnipiac-Universität wird Trump von 46 Prozent in dieser Rolle gesehen, Merkel immerhin von 29 Prozent.

72 Prozent sind aber demnach der Meinung, dass eigentlich die Vereinigten Staaten der Anführer der "freien Welt" sein müssten. 60 Prozent der US-Bürger missbilligten jedoch, wie ihr Präsident sich außenpolitisch verhalte und wie er mit den europäischen Verbünden umgehe.

Die Deutschen vertrauen den USA umgekehrt genauso wenig wie Russland. Nur noch 21 Prozent der Befragten hielten dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-DeutschlandTrend zufolge die USA für einen Partner, dem man vertrauen könne. Dies sind acht Punkte weniger als im April. Russland halten ebenfalls 21 Prozent der Befragten für vertrauenswürdig (plus eins). Frankreich erreicht dagegen seinen höchsten in der Umfrage gemessenen Wert. 94 Prozent der Befragten halten Frankreich für einen Partner für Deutschland, dem man vertrauen kann (plus drei).

Mit der Arbeit von US-Präsident Donald Trump sind fünf Prozent der Befragten zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden. 92 Prozent sind weniger beziehungsweise gar nicht zufrieden. Die Umfrage fand Dienstag und Mittwoch dieser Woche statt.

(APA/AFP)