Was ging schief für Theresa May?

London. Wahltag ist Zahltag, sagt man. Die britische Premierministerin Theresa May hat bei den Neuwahlen am Donnerstag einen hohen Preis für ihre Entscheidung zur vorzeitigen Auflösung des Parlaments bezahlt. Die Konservativen bleiben nach dem vorläufigen Verlust von zwölf Mandaten zwar die stärkste Partei, verlieren im Unterhaus aber die absolute Mehrheit. Selten ist eine Führungspersönlichkeit in so kurzer Zeit so sehr entzaubert worden.