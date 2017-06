Die Entzauberung der Eisprinzessin

London. Selbst wenn die britischen Konservativen sich nach der Parlamentswahl von Donnerstag an der Macht halten können, ist das Ergebnis ein persönliches Debakel für Premierministerin Theresa May. Sie hatte mit dem Vorziehen der Wahl auf eine Ausweitung ihrer Vormachtstellung spekuliert, doch stattdessen hat sie die absolute Mehrheit ihres Vorgängers David Cameron verspielt. Am Morgen nach der Wahlschlappe hing ihre Position am sprichwörtlichen seidenen Faden: „Es sieht sehr schlecht für sie aus“, sagte die frühere Staatssekretärin Anna Soubry.