Trump widerspricht Comeys zentralen Vorwürfen

Trump warnt Ex-FBI-Chef vor "Ausplaudern" an die Medien

Trump gibt wechselnde Erklärungen dazu ab, warum er FBI-Chef Comey gekündigt hat, und deutet an, er habe unangenehme Informationen über diesen in der Hinterhand. Medien orten nun einen "Kollaps des Vertrauens" in die Regierung schlechthin.