Französische Sozialisten sinken ab in die Bedeutungslosigkeit

Paris. Diesmal waren die Superlative für die Wahlsieger und das Katastrophenvokabular für die Verlierer nicht übertrieben. Schon vor den Parlamentswahlen in Frankreich war ein „Tsunami“ oder eine „Flutwelle“ erwartet worden, oder auch ein „Big Bang“. Die Vorahnungen haben sich bestätigt. Die Ergebnisse vermitteln nur einen schwachen Eindruck der tatsächlichen Lage nach dieser Umwälzung an den Wahlurnen. Die Kalkulationen, die ausgehend von der Ausgangssituation vor den Stichwahlen am kommenden Sonntag eine übergroße absolute Mehrheit für Präsident Emmanuel Macron ankündigen, sind signifikanter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.06.2017)