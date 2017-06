Alexej Nawalny nach Protestaktion zu 30 Tagen Haft verurteilt

Wien/Moskau. Der im Zusammenhang mit regierungskritischen Demonstrationen am 12. Juni festgenommene russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist zu 30 Tagen Haft verurteilt worden.

Ein Gericht befand den 41-Jährigen am frühen Dienstagmorgen für schuldig, wiederholt gegen das Versammlungsrecht verstoßen zu haben. Nawalny war am Montag vor dem Eingang seines Wohnhauses festgenommen worden.

Tausende Menschen waren in mehreren Städten dem Demonstrationsaufruf des Aktivisten gefolgt. Mehr als 1000 wurden festgenommen. Die Behörden erklärten, die Demonstrationen seien illegal. Nawalny war bereits im Zusammenhang mit Demonstrationen im März zu 15 Tagen Haft verurteilt worden. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker Putins, gegen den er bei der Wahl im kommenden Jahr antreten will. Umfragen zufolge hat er jedoch kaum Chancen. Nawalny und andere Oppositionelle haben im russischen Mainstream und in den staatlich kontrollierten Medien ein schlechtes Image; sie gelten als „Aufrührer“.

Organisator von Mord verstorben

Unterdessen wurde bekannt, dass fast elf Jahre nach der Ermordung der Kreml-kritischen Journalistin Anna Politkowskaja der mutmaßliche Organisator der Tat im Gefängnis gestorben ist. Lom-Ali Gaitukajew sei einem unheilbaren Leberleiden erlegen, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Der Tschetschene soll die Tat organisiert, sein Neffe Rustam Machmudow soll die tödlichen Schüsse abgefeuert haben. Wer den Mord in Auftrag gegeben hat, ist nach wie vor unklar. (APA/AFP)

