Trumps besuchen angeschossenen Abgeordneten im Spital

Washington steht unter Schock: Bei einem Schusswaffenangriff auf ein Baseball-Team aus republikanischen Kongressmitgliedern ist der prominente Abgeordnete Steve Scalise lebensgefährlich verletzt worden. Während des von einem mutmaßlichen Einzeltäter verübten Überfalls am Mittwoch nahe der US-Hauptstadt wurden mindestens sechs weitere Menschen verletzt. Der Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Er handelte womöglich aus politischen Motiven: US-Medien beschrieben ihn als fanatischen Linksaktivisten.

Die Bundespolizei FBI identifizierte den Täter als den 66-jährigen James Hodgkinson aus dem Mittelweststaat Illinois. Angaben zu seinen möglichen Motiven machte sie zunächst nicht. Laut Medienberichten war Hodgkinson ein leidenschaftlicher Unterstützer des linksgerichteten demokratischen Senators und ehemaligen Präsidentschaftsbewerbers Bernie Sanders und ein ebenso vehementer Gegner von US-Präsident Donald Trump. Der aus dem Arbeitermilieu stammende Mann hatte demnach als Freiwilliger für Sanders' Präsidentschaftskampagne gearbeitet. Bekannte beschrieben ihn als umgänglichen und beliebten Mann.

Sanders, der im vergangenen Jahren in den Vorwahlen der Demokraten gegen Ex-Außenministerin Hillary Clinton unterlegen war, sah sich veranlasst, sich von dem Gewaltakt zu distanzieren. "Diese abscheuliche Tat widert mich an", erklärte er. Gewalt sei in jeglicher Form "in unserer Gesellschaft inakzeptabel". Trump zeigte "tief traurig über diese Tragödie". Zugleich rief der Präsident, der selber immer wieder mit polemischen Attacken die politische Debatte angeheizt hat, zu Einheit über alle Parteigrenzen hinweg auf. "Wir sind am stärksten, wenn wir vereint sind, wenn wir zusammen für das gemeinsame Wohl arbeiten", sagte er.

Scalise, "ein wahrer Kämpfer"

Am Abend besuchten Trump und seine Frau Melania die Verletzten im Krankenhaus. Sie machten Halt am Bett von Scalise und brachten einer verletzten Polizeibeamtin Blumen. Nach der Visite rief Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter zu Gebeten für Scalise auf. Der Abgeordnete befinde sich in einem "sehr ernsten Zustand", schrieb der Präsident. Scalise sei aber "ein wahrer Kämpfer", fügte er hinzu.

Just left hospital. Rep. Steve Scalise, one of the truly great people, is in very tough shape - but he is a real fighter. Pray for Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. Juni 2017

Das Spital gab unterdessen aktuelle Informationen zu Scalises Zustand bekannt. Eine Kugel habe ihn im Unterleib getroffen, mehrere Knochen gebrochen und Organe verletzt, hieß es in der Erklärung. Der Abgeordnete sei operiert worden, und es müssten weitere Operationen folgen. Der Schuss habe massiven Blutverlust zur Folge gehabt.

