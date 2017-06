Iran meldet Zerschlagung von zwei "Terrorgruppen"

Der Iran hat die Zerschlagung von zwei "Terrorgruppen" verkündet. In der südöstlichen Provinz Sistan und Belutschistan seien am Mittwoch zwei "Terroristen" erschossen und fünf andere festgenommen worden, als sie gerade eine Kaserne in der Hafenstadt Tschabahar angreifen wollten, sagte Geheimdienstminister Mahmud Alawi am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur Irna.

Bei dem Feuergefecht sei auch ein Geheimdienstmitarbeiter getötet worden. Unter den fünf Festgenommenen sind den Angaben zufolge zwei Ausländer. Alawi sagte, zudem sei eine zweite "Terrorgruppe" in der nordwestlichen Provinz Kurdistan zerschlagen worden. Er warf Saudiarabien vor, "Terrorgruppen im Iran zu unterstützen". Die Einwohner der beiden Grenzprovinzen Kurdistan und Belutschistan sind mehrheitlich Sunniten, die zu den ethnischen Minderheiten der Kurden und Belutschen gehören.

In beiden Regionen gibt es seit Jahren Rebellengruppen, die Angriffe auf die Sicherheitskräfte verüben. Vergangene Woche gab es erstmals auch einen großen Anschlag in der Hauptstadt Teheran. Insgesamt 17 Menschen wurden getötet, als fünf Attentäter das Parlament und das Mausoleum von Ayatollah Khomeini südlich von Teheran stürmten.

IS bekannte sich zu den Anschlägen

Zu den Anschlägen bekannte sich die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Bei den fünf Attentätern soll es sich um iranische Kurden handeln, die sich der IS-Miliz angeschlossen hatten. Dutzende Verdächtige wurden nach den Anschlägen in den nordwestlichen Provinzen Kurdistan, Kermanschah und West-Aserbaidschan sowie in Belutschistan festgenommen.

Die iranischen Revolutionsgarden warfen Saudiarabien vor, hinter den Anschlägen zu stecken. Auch Außenminister Mohammed Javad Sarif sagte am Dienstag, der Iran habe Informationen, dass Saudi-Arabien Terrorgruppen in Belutschistan unterstütze. Teheran wirft seinem Rivalen seit langem Unterstützung sunnitischer Aufständischer vor.

(APA/AFP)