Polizistin und drei Attentäter in Jerusalem getötet

Eine israelische Polizistin ist am Freitag in der Jerusalemer Altstadt niedergestochen worden. Die Frau sei bei dem Angriff "schwer verletzt" worden, teilte Polizeisprecher Micky Rosenfeld mit. Drei "arabische Terroristen" seien bei dem Vorfall am Damaskus-Tor am Ost-Eingang der Altstadt von Einsatzkräften erschossen worden.

Den Polizeiangaben zufolge eröffneten zwei der Angreifer das Feuer auf eine Gruppe von Polizisten. Die Beamten hätten die Schüsse erwidert. Der dritte Angreifer stach demnach aus kurzer Distanz auf die Polizistin ein, bevor er getötet wurde. Nach Angaben von Rettungskräften wurden neben der Polizisten vier weitere Menschen verletzt.

Am Damaskus-Tor hatte es in den vergangenen Monaten mehrere ähnliche Fälle gegeben. Seit Oktober 2015 wurden bei einer Gewaltserie in Israel und den Palästinensergebieten bereits 272 Palästinenser, 41 Israelis und sieben Ausländer getötet. Bei der Mehrzahl der getöteten Palästinenser handelte es sich um erwiesene oder mutmaßliche Attentäter, die zumeist Messer für ihre Angriffe verwendeten.

(APA/dpa)