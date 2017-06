Macron-Lager holt absolute Mehrheit in Frankreich

Der französische Präsident Emmanuel Macron und sein Lager haben am Sonntag ersten Prognosen zufolge die absolute Mehrheit bei der Parlamentswahl gewonnen. Demnach kommen Macrons Mitte-Partei La Republique en Marche (LREM) und ihre Verbündeten in der zweiten und entscheidenden Abstimmungsrunde auf bis zu 360 Sitze der insgesamt 577 Sitze der Nationalversammlung.

Anderen Hochrechnungen zufolge könnte das Parteienbündnis des sozialliberalen Staatschefs auf rund 425 Sitze kommen. Konservative und Sozialisten erlitten schwere Verluste.

Laut der Zeitung "Le Monde" (Online) kommt Macrons Bewegung auf 355 Sitze. Das konservative Lager, die Republikaner, liegen laut der Hochrechnung bei 125 Sitzen, die Sozialisten von Ex-Staatschef Francois Hollande bei nur 49. Marine Le Pens rechtspopulistische Front National (FN) gewinnt demnach nur acht Sitze, die Bewegung La France Insoumise (Aufsässiges Frankreich, FI) kommt auf 30 Sitze.

"Le Monde" berichtete unter Berufung auf das Institut Ipsos-Sopra Steria und den Sender Radio France, dass 311 Sitze auf Macrons La Republique an Marche entfielen und 44 Sitze auf deren Verbündeten MoDem.

Le Pen zieht in Nationalversammlung ein

Le Pen selbst gewann in ihrem Wahlkreis in Nordfrankreich, wie sie der Nachrichtenagentur AFP sagte. Sie zieht damit erstmals in die Nationalversammlung ein.

Die Wahlbeteiligung fiel auf ein neues Rekordtief. Sie lag laut Hochrechnungen um die 43 Prozent, noch deutlich niedriger als im ersten Wahlgang.

(APA)