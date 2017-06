Erster Luftkampf-Abschuss der USA seit 18 Jahren

Mit dem Abschuss eines syrischen Kampfflugzeugs am Sonntagabend (Ortszeit) durch einen Jet der U.S. Navy im Norden Syriens im Raum um die umkämpfte, vom IS gehaltene Stadt Rakkah, ist den USA im Grunde etwas sozusagen Historisches gelungen: Es handelte sich um den ersten "richtigen" Luftkampf eines US-Piloten gegen ein feindliches Luftfahrzeug seit immerhin 18 Jahren. Und er endete mit einem Sieg des Amerikaners.