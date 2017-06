Explosion an Bahnhof in Brüssel: Lage unter Kontrolle

Im Brüsseler Zentralbahnhof hat ein Soldat nach Angaben der belgischen Polizei am Dienstagabend einen Verdächtigen außer Gefecht gesetzt. Es habe eine kleine Explosion in der Nähe der angeschossenen Person gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Es habe keine weiteren Opfer gegeben. Die Situation sei unter Kontrolle.

Medienberichte, denen zufolge die Person eine Sprengstoffweste trug, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen. Es bleibt zudem unklar, ob der Angeschossene noch lebt.

Belgischen Medienberichten zufolge wurde das Gebiet um den Bahnhof Central und den nahe gelegenen Grand-Place in der Brüsseler Altstadt teilweise geräumt.

Ein Reuters-Reporter berichtete am Dienstagabend, eine Stunde nach dem Vorfall, von einem ruhigen Vorgehen am Bahnhof: Polizisten würden Absperrbänder montieren, einige wenige Schaulustige würden den Sicherheitskräften bei der Arbeit zusehen.

Bahnverkehr unterbrochen

Die Bahngesellschaft SNCB hatte davor auf der Internetplattform Twitter mitgeteilt, dass der Bahnverkehr auf Anweisung der Polizei unterbrochen wurde. Zuvor sei Panik in der Station und an den Gleisen ausgebrochen, hieß es in Nachrichtenmeldungen. Der Bahnhof Bruxelles-Central/Brussel-Centraal gilt als der meistfrequentierteste Belgiens.

Ein Sprecher der belgischen Regierung sagte, Premierminister Charles Michel und Innenminister Jan Jambon verfolgten die weitere Entwicklung.

Medienberichte über Sprengstoffgürtel

Belgische Medien zitierten einen Staatsanwalt, der sagte, seine Behörde würde untersuchen, ob es sich bei dem Vorfall um eine Terrorattacke gehandelt habe. Der Staatsanwalt wurde außerdem in Zeitungen mit den Worten zitiert, die Person habe einen Rucksack und einen Sprengstoffgürtel getragen. Die Person sei erschossen worden. Zuvor habe sie ihren Sprengstoffgürtel aktiviert, als Soldaten auf sie aufmerksam geworden seien. Medienberichte variieren allerdings noch über den genauen Ablauf des Vorfalls.

Die Stadt ist in höchster Alarmbereitschaft, seit eine Brüsseler Zelle des Islamischen Staates den Terroranschlag in Paris im November 2015 verübte - bei dem 130 Menschen starben. Im März 2016 kam es in Brüssel selbst zu einem Anschlag, bei dem 32 Menschen starben. Soldaten in Kampfmontur sind seit daher in der belgischen Hauptstadt zur Sicherung aktiv.

(APA/dpa/Reuters)