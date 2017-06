Explosion an Bahnhof in Brüssel: Lage unter Kontrolle

Im Brüsseler Zentralbahnhof hat ein Soldat nach Angaben der belgischen Polizei am Dienstagabend einen Verdächtigen außer Gefecht gesetzt. Es habe eine kleine Explosion in der Nähe der angeschossenen Person gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Es habe keine weiteren Opfer gegeben. Die Situation sei unter Kontrolle.

Medienberichte, denen zufolge die Person eine Sprengstoffweste trug, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen. Es bleibt zudem unklar, ob der Angeschossene noch lebt.

Belgischen Medienberichten zufolge wurde das Gebiet um den Bahnhof Central und den nahe gelegenen Grand-Place in der Brüsseler Altstadt teilweise geräumt.

Bahnverkehr unterbrochen

Die Bahngesellschaft SNCB hatte davor auf der Internetplattform Twitter mitgeteilt, dass der Bahnverkehr auf Anweisung der Polizei unterbrochen wurde. Zuvor sei Panik in der Station und an den Gleisen ausgebrochen, hieß es in Nachrichtenmeldungen.

Ein Sprecher der belgischen Regierung sagte, Premierminister Charles Michel und Innenminister Jan Jambon verfolgten die weitere Entwicklung.

Der Bahnhof Bruxelles-Central/Brussel-Centraal gilt als der meistfrequentierteste Belgiens.

Näheres war zunächst nicht bekannt.

(APA/dpa/Reuters)