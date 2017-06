Macron muss größer umbauen: Minister Bayrou tritt zurück

Frankreichs Justizminister Francois Bayrou tritt zurück. Er werde der neuen Regierung von Präsident Emmanuel Macron nicht angehören, teilte Bayrou am Mittwoch in einer Erklärung der Nachrichtenagentur AFP mit. Bayrous Zentrumspartei MoDem wird derzeit von einer Scheinbeschäftigungsaffäre erschüttert, am Dienstag gab bereits Verteidigungsministerin Sylvie Goulard ihren Posten auf.

Kurz nach Bayrou gab auch Europaministerin Marielle de Sarnez ihren Rückzug aus dem Ministeramt bekannt. Wie aus Parteikreisen verlautete, soll de Sarnez MoDem-Fraktionschefin in der Nationalversammlung werden.

Die nach der Parlamentswahl in Frankreich angesetzte Regierungsumbildung fällt also turbulenter und größer aus als erwartet. Die neue Regierung von Staatschef Emmanuel Macron soll bis Mittwochabend vorgestellt werden. Goulard erklärte am Dienstag in einer Stellungnahme, sie habe Macron darum gebeten, nicht mehr der neuen Regierung anzugehören. Der Staatschef nahm das Rücktrittsgesuch an, wie der Elysee-Palast mitteilte.

Mit ihrem Rücktritt brachte Goulard am Dienstag die beiden anderen MoDem-Vertreter im Kabinett, Justizminister François Bayrou und Europaministerin Marielle de Sarnez, unter Zugzwang. Denn sowohl gegen Bayrou als auch gegen de Sarnez gibt es in der Scheinbeschäftigungsaffäre Vorwürfe. Beide haben jegliches Fehlverhalten von sich gewiesen.

Macron hat Freunderlwirtschaft und Kungelei in der affärengeplagten französischen Politik den Kampf angesagt. Als Regel hat er festgelegt, dass Minister zurücktreten müssen, wenn sie von der Justiz formell beschuldigt werden, nicht aber bereits bei der Einleitung von Vorermittlungen.

Ferrand "nicht weggelobt"

Doch sieht es so aus, als stelle Macron Kabinettsmitglieder bei Verdachtsmomenten sicherheitshalber in die zweite Reihe. Das musste bereits der Macron-Vertraute Richard Ferrand erfahren: Der Minister wird die Regierung ebenfalls verlassen. Er soll Fraktionschef der Präsidentenpartei La Republique en Marche werden.

Der einstige sozialistische Abgeordnete, der sich Macron früh anschloss und Generalsekretär von dessen Partei wurde, ist in eine Immobilienaffäre verstrickt. Auch hier hat die Justiz Vorermittlungen eingeleitet. Ferrand wurde damit immer mehr zur Belastung für die Regierung.

Das Umfeld des Präsidenten beteuerte aber, der Wechsel in die Nationalversammlung sei keine Reaktion auf die Affäre. Ferrand werde nicht weggelobt, sondern solle unter anderem Fraktionschef werden, weil er die En-Marche-Abgeordneten gut kenne.

Weitere konservative Politiker angekündigt

Staatschef Macron nimmt derzeit eine Regierungsumbildung vor, wie es nach einer Parlamentswahl in Frankreich üblich ist: Premierminister Edouard Philippe reichte am Montagabend seinen Rücktritt ein und wurde umgehend mit einer neuen Regierungsbildung beauftragt. Ursprünglich waren nur kleinere Ämterwechsel in Aussicht gestellt worden. Der neuen Regierung könnten auch weitere konservative Politiker angehören, deutete Philippe am Dienstag an.

Das sozialliberale Regierungsbündnis hatte die Parlamentswahl am Sonntag klar gewonnen. Macron sicherte sich mit 350 von 577 Abgeordneten eine deutliche absolute Mehrheit für seinen Reformkurs.

(APA/AFP)