28 Millionen Dollar für waldgrüne Wüsten-"Tarnkleidung"

Die US-Regierung hat im vergangenen Jahrzehnt über 28 Millionen Dollar für waldgrüne Tarnkleidung afghanischer Soldaten verschwendet, die überwiegend in Wüstenregionen eingesetzt sind. Wie aus einem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht hervorgeht, kaufte das US-Verteidigungsministerium die Uniformen für die afghanischen Soldaten.

Nach dem Bericht der Spezialinspekteure des US-Senats für den Wiederaufbau in Afghanistan (SIGAR) könnten die falschen Farben die Soldaten in Afghanistan bei ihren Einsätzen gefährden, da sie ein klar erkennbares Ziel für den Feind darstellten. Afghanistan hat nur knapp 2,1 Prozent Waldanteil. Das Pentagon kündigte an, in Zukunft Alternativen zu prüfen.

(APA)