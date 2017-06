Helmut Kohls Sohn darf nicht in sein Elternhaus

Nach dem Tod des deutschen Altkanzlers Helmut Kohl treten die familiären Zerwürfnisse der Familie einmal mehr zu Tage. Der älteste Sohn des Verstorbenen hat am Mittwoch vergeblich versucht, in das Haus seinen Vaters in Ludwigshafen zu gelangen. Walter Kohl sagte, er sei von der Polizei auf ein Hausverbot hingewiesen worden. Er habe mit seinen Kindern mehrmals an der Tür geklingelt und eine halbe Stunde gewartet.

Seit Jahren schon schwelt der Streit zwischen Walter Kohl und der Witwe des Altkanzlers, Maike Kohl-Richter. Helmut Kohl hatte die ehemalige Redenschreiberin im Kanzleramt 2008 geheiratet, nachdem seine Ehefrau 2001 an einer Überdosis Schlaftabletten gestorben war.

Der Anwalt Kohl-Richters warf dem Stiefsohn vor, mit dem Erscheinen vor dem Haus bewusst einen Eklat inszenieren zu wollen. Walter Kohl hingegen zeigte sich gegenüber der "Bild", "empört über das Verhalten von Maike. Das bestätigt aber die Erfahrungen der letzten Jahre".

Orban statt Merkel

Der 53-Jährige erfuhr wie sein jüngerer Bruder Peter aus dem Radio vom Tod seines Vaters. Jahrelang hatte er keinen Kontakt zu dem ehemaligen Politiker. Im Sommer 2011 habe er das letzte Mal mit seinem Vater telefoniert, danach habe er ihn nicht mehr besuchen dürfen, erzählt er nach dem Tod des Vaters.

Kohl-Richter wurde von vielen Seiten vorgeworfen, sie habe immer schon an den 34 Jahre älteren Kohl herankommen wollen und ihn systematisch von seinen Söhnen und Vertrauten abgeschottet.

Auch über die Gästeliste beim europäischen Staatsakt für den deutschen Ex-Kanzler gab es Auseinandersetzungen, berichtet der "Spiegel". So sollte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel nach ersten Plänen der Witwe beim Trauerakt nicht auftreten - stattdessen aber ausländische Gäste, wie der ungarische Premierminister Viktor Orban.

>>> Bericht im "Spiegel".

>>> Bericht in der "Bild".

(red.)