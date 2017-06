Queen verschweigt in königlicher Rede Trump-Besuch

Darf er nun London nach London reisen oder nicht? In Großbritannien wird weiter über einen geplanten Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump spekuliert. In dem von Königin Elizabeth II. bei der Parlamentseröffnung am Mittwoch verlesenen Regierungsprogramm wurde der Besuch nicht erwähnt. Es ist aber üblich, dass Staatsbesuche in dieser Ansprache aufgelistet werden. Der Besuch des spanischen Königspaares im Juli etwa wurde genannt.

In britischen Medienberichten hieß es nach der Rede der Königin, der Besuch von Trump stehe nun eindeutig auf der Kippe. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May versicherte dagegen, die Einladung an Trump sei nicht zurückgezogen worden. Die Queen habe den Besuch nur deshalb nicht erwähnt, weil noch kein Datum festgelegt worden sei.

Zuletzt hatte es wiederholt Spekulationen rund um den Trump-Besuch im Vereinigten Königreich gegeben. May hatte den US-Präsidenten bei ihrem Washington-Besuch im Jänner nach London eingeladen. Trump ist in der britischen Bevölkerung aber äußerst unbeliebt. Mehr als 1,8 Millionen Menschen unterzeichneten eine Online-Petition gegen den Staatsbesuch. Medien hatten kürzlich berichtet, Trump habe May in einem Telefonat mitgeteilt, er wolle erst nach Großbritannien kommen, wenn die Bevölkerung seinen Besuch unterstütze.

Großes Aufhebungsgesetz nach Brexit

In der Regierungserklärung legte die Queen am Mittwoch auch den Plan der neu gewählten Regierung für die kommenden zwei Jahre dar - darunter die Maßnahmen für den geplanten EU-Austritt. Demnach soll Großbritannien nach dem Brexit unter anderem neue Gesetze zu Zöllen, Handel und Einwanderung bekommen. Im Mittelpunkt des Regierungsprogramms steht das sogenannte Große Aufhebungsgesetz (Great Repeal Bill), das EU-Vorschriften in britisches Recht übertragen soll. Etwa 20 000 EU-Regelungen werden in einem Schwung in nationales Recht überführt.

Die Rede war ungewöhnlich kurz und fällt in eine politisch ungewisse Zeit. Mays Konservative haben ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren und verhandeln mit der nordirischen DUP über die Tolerierung einer Minderheitsregierung. Die Gespräche sind allerdings komplizierter als erwartet.

Die Queen erschien ohne ihren Mann Prinz Philip. Der 96-Jährige wird wegen einer Infektion im Krankenhaus behandelt. Stattdessen wurde die 91-Jähriger von ihrem Sohn Prinz Charles begleitet.

