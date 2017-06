Saudiarabien: Liberal nach innen, aggressiv nach außen

Das saudische Königshaus steht vor monumentalen Umwälzungen, die in der Geschichte der Öl-Monarchie bisher einmalig sind. Am Mittwoch ernannte der greise König Salman per Dekret seinen Sohn Mohammed bin Salman zum Kronprinzen und ebnete damit dem erst 31-Jährigen den Weg zum Thron. Dieser würde, falls sein Vater in absehbarer Zeit abdankt oder stirbt, der jüngste Herrscher des modernen Saudiarabiens.