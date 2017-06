UNO ernennt Russen zum ersten Anti-Terror-Beauftragten

Der russische Diplomat Wladimir Woronkow ist zum ersten Leiter des neu geschaffenen Anti-Terror-Büros der Vereinten Nationen ernannt worden. Das teilte ein UN-Sprecher am Mittwoch in New York mit. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte das Amt ins Leben gerufen, um die Arbeit von insgesamt 38 UN-Einheiten zentral zu koordinieren, die sich mit Anti-Terror-Maßnahmen befassen.

Die UN-Vollversammlung stimmte der Schaffung des neuen Büros in der vergangenen Woche zu. Die Ernennung Woronkows zum Anti-Terror-Beauftragten im Rang eines UN-Untergeneralsekretärs bedeutet für Russland eine Aufwertung sowohl bei den Vereinten Nationen als auch im internationalen Anti-Terror-Kampf.

Woronkow war bisher Russland höchster Vertreter bei den Vereinten Nationen in Wien und saß zudem im Verwaltungsrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Zuvor war der 1953 geborene Diplomat, der fließend Englisch und Polnisch spricht, unter anderem als stellvertretender russischer Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und an der russischen Botschaft in Polen tätig.

(APA/AFP)