Brexit: Londons Abschied

London. An Ungerührtheit war David Cameron wirklich nicht zu überbieten. „Nun, das ist nicht nach Plan verlaufen“, bemerkte er lakonisch am Morgen des 24. Juni 2016 zu seinen teilweise weinenden Mitarbeitern, als feststand, dass Großbritannien am Tag davor mit 51,9 zu 48,1 Prozent für den Austritt aus der EU gestimmt hatte. Indeed, wie der Engländer zu sagen pflegt. Auf dem G20-Gipfel von Brisbane hatte er seinen Amtskollegen versichert: „Wir werden gewinnen. Vielleicht sogar mit 70 : 30 Prozent.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2017)