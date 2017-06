Staatschef Maduros willige Helfer

Es ist ein Strom, der nicht versiegt. Jeden Tag registrieren Kolumbiens Behörden die Ankunft von 50.000 Venezolanern in der Grenzstadt Cucutá. Und vermerken danach, dass 5000 davon nicht mehr zurückreisen. Lang war Venezuela Aufnahmeland für Vertriebene des kolumbianischen Bürgerkriegs. Heute lebt bereits eine halbe Million Venezolaner in Kolumbien. In Panama stellen die Flüchtlinge aus der Bolivarischen Republik fünf Prozent aller Einwohner. Die meisten Asylanträge in den USA werden inzwischen von Venezolanern gestellt, in Quito, Lima, Santiago und Buenos Aires ist der karibische Akzent zu hören. Erst emigrierte die Mittelklasse, Techniker, Akademiker, Studenten. Inzwischen fliehen auch die Arbeiter aus dem Land, dessen Mindestlohn in Kolumbien gerade noch 20 Dollar wert ist. Der Grund für diesen Exodus ist offensichtlich: In Venezuela schwindet der Glauben an einen Wechsel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.06.2017)