Schwarzenegger und Macron sprechen über Umweltschutz

Filmstar und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger (69) hat sich in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (39) getroffen. "Wir sprechen über Umweltthemen und die grüne Zukunft", sagte Schwarzenegger ("Terminator") in einem Video, das er am Freitagabend auf Twitter veröffentlichte.

"Wir werden gemeinsam liefern", ergänzt Macron darin. Schwarzenegger würdigte den Franzosen zudem als eine "große Führungspersönlichkeit". Beide Politiker hatten US-Präsident Donald Trump zuletzt für den angekündigten Austritt der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen kritisiert. "Ein Mann wird unseren Fortschritt nicht aufhalten", sagte Schwarzenegger kürzlich.

Erst am Dienstag stattete Schwarzenegger Wien einen Besuch ab. Beim "Austrian World Summit" in der Wiener Hofburg hielt er ein Plädoyer für den Pariser Klimavertrag

(APA/dpa)