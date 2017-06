Warum die SPD nun den Schröder versucht

Der Mann mit dem pomadigen, gescheitelten Haar setzt sich die Brille auf und liest den knapp 6000 Genossen ein paar Überschriften vor: „Die Sozialdemokraten haben keine Chance“ zum Beispiel. Sie würden das „schlechteste Ergebnis ihrer Parteigeschichte“ einfahren. Die Zeilen stammen aus 2005, und der Mann, der sie vorträgt, war damals SPD-Kanzler. Am Ende hatten seine Sozialdemokraten „in wenigen Wochen“ 20 Prozentpunkte auf die Union aufgeholt. „Was damals ging, geht heute auch“, ruft Gerhard Schröder den Genossen zu.

Wobei seine SPD 2005 am Ende verloren hat, aber eben hauchdünn statt haushoch. Der gestrige Parteitag der SPD sollte nun das Fanal für eine ähnliche Aufholjagd im Jahr 2017 sein. Also kam Schröder als Mutmacher, der Sätze sagte wie: „Nichts ist entschieden!“ Das neue SPD-Programm hat der Altkanzler indes noch nicht vollständig gelesen, wie er schmunzelnd sagte – keine Zeit. Schon vor dem Auftritt des 73-Jährigen hallen Durchhalteparolen durch die Westfalenhalle in Dortmund. „Alles auf Start“, singt die Stimme aus dem Lautsprecher, die „zweite Halbzeit“ habe begonnen, sagt SPD-Vizechefin Manuela Schwesig. Man müsse nun „kämpfen, kämpfen, kämpfen“ für einen Kanzler Martin Schulz. Es wird schwierig. Am selben Tag kursiert eine neue Umfrage, wonach die Union den Abstand zur SPD auf 15 Prozentpunkte vergrößert hat. So war das alles nicht geplant.



Schröder als Mutmacher

Eigentlich hätten sie hier auf dem Parteitag in Dortmund, Nordrhein-Westfalen (NRW) die gute Stimmung nach dem erwarteten Sieg bei der Landtagswahl im Mai anzapfen wollen. Stattdessen wird in diesen Tagen eine schwarz-gelbe Regierung besiegelt – hier, in NRW, in der „Herzkammer der Sozialdemokratie“.

Zumindest in der alten Arbeiterstadt Dortmund mit ihren immer roten Oberbürgermeistern ist die Welt noch in Ordnung. Es sei „die heimliche Hauptstadt der SPD“ hatte Willy Brandt einmal gemeint, der erste SPD-Kanzler. Und nun sitzt hier in Dortmund der dritte und vorerst letzte SPD-Kanzler unter den Gästen. Auf dem Parteitag im März fehlte Schröder noch. Damals hatte Schulz, persönlich mit dem Altkanzler befreundet, von Fehlern bei dessen „Agenda 2010“ gesprochen. Aber inzwischen rückte die SPD wieder Richtung Mitte. Die SPD will neben niedrigen auch mittlere Einkommen steuerlich entlasten. Spitzenverdiener sollen zwar zur Kasse geben werden. Auf die Forderung nach einer Vermögensteuer verzichtet man aber, auch wenn darüber gestern ein paar Jusos grummelten.



„Nein gilt Aufrüstungswahn“

Und nun gibt auch noch Schröder den Einpeitscher, der wegen „Hartz IV“ unter den Parteilinken alles andere als wohlgelitten ist. Der Altkanzler ist zugleich der letzte lebende Sozialdemokrat, der eine Bundestagswahl gewonnen hat. Und wenn Schröder von seinem Nein zum Irakkrieg redet, dann wehen die meisten roten Fahnen, dann klatschen fast alle Genossen. Schulz will daran anknüpfen: „Mein Nein gilt dem Aufrüstungswahn von Donald Trump“, erklärt er dann. Merkels Distanzierung von Trump im Bierzelt tun sowohl Schröder als auch Schulz als unglaubwürdig ab. Er wundere sich, wer sich nun aller von Trump emanzipiere, sagte Schröder. „Ich erinnere mich immer an diejenigen, die den Amerikanern in jeden, auch in den Irak-Krieg folgen wollten.“ Eine Spitze gegen Merkel. Der 73-Jährige spricht leise ins Mikrofon, an manchen Stellen ist er kaum zu verstehen. Aber der Machtmensch ist dennoch durchzuhören: „Nur wer dieses Amt unbedingt will, der wird es auch bekommen“, rät Schröder dem neuen SPD-Chef, um dann mit einem „Venceremos“ abzutreten – „Wir werden siegen“.

Der Ton wird rauer in diesem Wahlkampf: Dass die Union noch keine Zukunftskonzepte vorgelegt habe, komme einem „Anschlag auf die Demokratie“ gleich, sagte Schulz. Merkels Partei würde mit Vorsatz fördern, dass immer weniger Menschen wählen gehen – weil eine sinkende Wahlbeteiligung zu Lasten der anderen Parteien gehe, so der SPD-Chef.

Laut wird es im Saal immer dann, wenn Schulz über Populisten herzieht, die AfD eine „NPD light“ nennt zum Beispiel. Unter den Gästen ist auch der türkische Exilant und Ex-„Cumhuriyet“-Chefredakteur Can Dündar. Noch sitzen viele seiner Kollegen in Haft: „Herr Erdoğan, geben Sie diese Leute frei“, sagt Schulz. Es gibt nun Standing Ovations. Inhaltlich bietet die knapp 80-minütige Rede kaum Neues, mit der Ausnahme, dass Schulz die „Ehe fur alle“ zur Koalitionsbedingung machte.

Am Ende gibt es „Martin, Martin“-Rufe, minutenlanges rhythmisches Klatschen. Das Wahlprogramm wird ohne Gegenstimme durchgewinkt. An der Basis funktioniert der Chef. 20.000 Neuzugänge zählt die SPD unter seiner Führung – so viele wie seit 1998, zu Beginn der Schröder-Ära, nicht mehr.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.06.2017)