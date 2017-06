Minderheitsregierung in Großbritannien steht

Die britischen Konservativen haben sich mit der umstrittenen nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) auf die Duldung der Minderheitsregierung geeinigt. Premierministerin Theresa May and die DUP-Chefin Arlene Foster unterzeichneten das Regierungsabkommen vor laufenden Kameras am Montag in der Downing Street.

Die Tories hatten bei der von May ausgerufenen Unterhauswahl am 8. Juni ihre absolute Mehrheit verloren und daher auf die Unterstützung der erzkonservativen DUP gesetzt.

(APA/Reuters)