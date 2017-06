Trump nennt Entscheidung des Supreme Court "klaren Sieg"

US-Präsident Donald Trump hat im Streit über vorübergehende Einreiseverbote gegen sechs muslimische Staaten vor dem Obersten Gericht der USA einen Sieg errungen. Der Supreme Court gab am Montag dem Antrag der Regierung in Teilen statt, die einstweiligen Verfügungen untergeordneter Instanzen gegen Trumps Erlass vom 6. März aufzuheben. Das Gericht wird im Herbst in der Hauptsache verhandeln.

Zudem soll ein 120-tägiges Verbot einer Einreise von allen Flüchtlingen in die USA zum Teil genehmigt werden. Das Gericht kündigte zudem an, sich in seiner nächsten Sitzungsperiode ab Oktober mit dem Fall zu befassen.

Trump hat die teilweise Genehmigung seines Einreiseverbots durch den Supreme Court begrüßt. "Diese einstimmige Entscheidung des Supreme Court ist ein klarer Sieg für unsere nationale Sicherheit", erklärte Trump am Montag in Washington.Die Entscheidung der Richter gebe ihm ein wichtiges Instrument in die Hand, um die Vereinigten Staaten zu schützen.

Die leicht abgemilderten Einreiseverbote können nun voraussichtlich binnen 72 Stunden in Kraft treten. Das Weiße Haus hatte vergangene Woche eine entsprechende Anordnung erlassen. Es war trotzdem nicht sofort klar, welche praktischen Folgen die Entscheidung auf Einreisende aus den betreffenden Ländern unmittelbar hat.

"Bonafides"

Aus der 16-seitigen Begründung des Supreme Courts geht hervor, dass der Präsident bestimmten Menschen die Einreise verbieten darf. Auf diesem grundsätzlichen Recht hatten Trump und seine Anwälte stets beharrt.

Das Gericht schreibt aber auch, wer "echte" (bonafides) oder glaubhafte Beziehungen zu den USA nachweise, dürfe auch weiterhin einreisen. Trump kann nur jenen Menschen die Einreise verbieten, die noch nie ein Visum für die USA beantragt hatten, bzw. keine Verbindungen in die USA haben - etwa familiär oder unternehmerisch. Der Bann ist also auch für Studenten ausgesetzt, die einen Platz an einer US-Universität bekommen haben oder für Arbeitnehmer, die ein Job-Angebot erhalten haben. Solche Fälle führten überhaupt erst zur Klage.

Drei der konservativen obersten Richter schrieben, sie sähen die Einreiseverbote lieber komplett umgesetzt. Unter ihnen ist auch Neil Gorsuch, der kürzlich von Trump ernannte und neueste der Richter.

Zu anti-muslimischen Kommentaren aus dem Wahlkampf, die für die Vorinstanzen in den USA wichtige Argumente hinsichtlich eines angeblich grundsätzlich von Trump gewollten "Muslim-Stopps" waren, äußerte sich der Supreme Court nicht. Das Thema Religion spielt in der Begründung gar keine Rolle.

Drei Monate Einreiseverbot

Es ist mehr als fünf Monate her, dass Trump sein erstes Dekret zur Einreise unterzeichnete, das praktisch unmittelbar Chaos und auch Demonstrationen an vielen Flughäfen auslöste. Es sollte von Jänner an für 90 Tage gelten. Es wurde mit einer großen Sorge vor Terrorangriffen aus den betroffenen Ländern begründet. Geschehen ist seither nichts, obwohl von dort weiter Menschen einreisen durften.

Trump will ein 90-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus den überwiegend muslimischen Ländern Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen. In dieser Zeitspanne will die Regierung an besseren Mechanismen zur Überprüfung von Visa-Antragstellern arbeiten. Zudem soll es einen 120-tägigen Einreisestopp für Flüchtlinge aus allen Ländern geben. Trumps Gegner sprechen von einer gezielten antimuslimischen Maßnahme und verweisen dabei auch auf Trump-Äußerungen im Wahlkampf.

Die US-Regierung will, dass der Supreme Court grundsätzlich über die Rechtmäßigkeit des Dekrets befindet und es in der Zwischenzeit in Kraft setzt. Eine Hauptverhandlung in der Sache würde vermutlich erst im Oktober beginnen können, nach der Sommerpause, wenn die neue Sitzungsperiode des Gerichts beginnt.

Schließen Sechs Länder sind von Trumps Einreisebann betroffen. – (c) APA

(APA/dpa/Reuters)