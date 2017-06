China: KP lässt schwer kranken Nobelpreisträger frei

Peking. Eigentlich ist Liu Xiaobo ein Mann des Wortes. Doch seit mehr als acht Jahren sind die Gedanken des chinesischen Dichters und Friedensnobelpreisträgers nicht mehr an die Öffentlichkeit gelangt. Ein Volksgericht hat ihn 2009 wegen angeblicher „Untergrabung der Staatsgewalt“ zu elf Jahren Haft verurteilt und ihm seither jeglichen Kontakt zur Außenwelt verwehrt. Am Montag haben die Behörden ihn vorzeitig freigelassen. Der Grund ist aber ein trauriger: Der 61-Jährige hat Leberkrebs im Endstadium.

Seit seiner Kindheit ist Liu ein Opfer des kommunistischen Regimes. Rotgardisten schickten ihn und seine Eltern während der Kulturrevolution 1969 in eine Volkskommune zur Zwangsarbeit. Vier Jahre mussten sie dort ausharren. Später studierte und lehrte er Literaturwissenschaften in Peking mit Aufenthalten in Oslo, Hawaii und New York.

Bei den Demokratieprotesten 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens war er eine Schlüsselfigur. Die Proteste wurden blutig niedergeschlagen. Liu kam das erste Mal für zwei Jahre in Haft, weitere Gefängnisstrafen folgten.

Er ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Als Autor engagierte er sich weiter für Demokratisierung. 2003 wurde er Ehrenpräsident des chinesischen P.E.N.-Clubs unabhängiger Schriftsteller. 2008 war er einer von 300 Intellektuellen, die die Charta 08 unterzeichneten. Darin forderten sie einen „freien, demokratischen Staat“, in dem das Gesetz über den Regierenden steht. Daraufhin kam er erneut ins Gefängnis.

Hausarrest für Ehefrau

Doch selbst das genügte der KP-Führung offenbar als Strafe nicht. Nachdem das Nobelpreiskomitee Liu im November 2010 in seiner Abwesenheit den Friedensnobelpreis verliehen hatte, stellten die Behörden seine Ehefrau, die Dichterin Liu Xia, unter Hausarrest. Sie hat ihren Mann nicht mehr sehen dürfen. Und auch jetzt ist nicht klar, wann sie ihn besuchen darf. Niemand hat bisher mit ihm sprechen dürfen, beklagt sein Anwalt Mo. „Ich weiß nicht, wie ernst sein Gesundheitszustand jetzt ist.“

Fast 15 Jahre musste Liu Xiaobo in seinem Leben bereits einsitzen, knapp drei Jahre Haft hätte er noch gehabt, schreibt am Montag ein Anhänger auf Twitter. Nun sei zu befürchten, dass ihm nichts mehr vom Leben bleibt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.06.2017)