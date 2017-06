Mongolei: Wahlschlappe für Regierungskandidaten

Bei der Präsidentenwahl in der Mongolei hat der Kandidat der regierenden Volkspartei (MVP) eine Schlappe erlitten. Wie die mongolische Nachrichtenagentur Montsame am Dienstag berichtete, erreichte Miyegombo Enkhbold laut eines vorläufigen Ergebnisses nur 30,3 Prozent der Stimmen und lag damit hinter seinem Kontrahenten Khaltmaa Batulgaa von der Demokratischen Partei (DP).

Batulgaa kam auf rund 39 Prozent der Stimmen. Der dritte Kandidat, Sainkhuu Ganbaatar von der Revolutionären Volkspartei (MRVP), gewann 30,2 Prozent der Stimmen.

Das amtliche Endergebnis der Wahl soll im Laufe des Dienstags bekanntgegeben werden. Weil keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen wird, muss laut Wahlkommission im Anschluss eine Stichwahl darüber entscheiden, wer neuer Präsident wird. Batulgaa gilt als gesetzt, ob neben ihm Enkhbold oder Ganbaatar in die zweite Runde einziehen, blieb wegen des geringen Abstands zwischen ihnen zunächst offen. Die schleppende Stimmabgabe im Laufe des Tages deutete am Montag auf eine niedrige Wahlbeteiligung hin.

Höchstes Wirtschaftswachstum der Welt

Der Wahlkampf war überschattet von der Wirtschaftskrise in dem drei Millionen Einwohner zählenden Land. Die Mongolei ist eines der rohstoffreichsten Länder und erzielte wegen des Bergbaubooms 2011 mit 17 Prozent noch das höchste Wirtschaftswachstum der Welt.

Rückläufige Rohstoffpreise und eine geringere Nachfrage nach den wichtigsten Exportgüter wie Kupfer, Öl und Eisenerz haben das Land jedoch in eine schwere Krise gestürzt. Ein weiteres Problem der Mongolei ist die Zurückhaltung ausländischer Firmen, die zuletzt deutlich weniger Geld in die Hand nahmen, um den Bergbau des Landes auszubauen.

Um die rasant steigenden Staatsschulden begleichen zu können, stimmte der Internationale Währungsfonds (IWF) im Mai dafür, gemeinsam mit anderen Partnern ein Hilfspaket in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar bereitzustellen. Das Vertrauen in die Politik schwindet indes mit den zunehmenden Problemen des Landes. Schon lange gibt es Enttäuschung darüber, dass der Reichtum durch die Bodenschätze nicht beim einfachen Volk angekommen ist und viele unverändert in Armut leben.

Wahl vergleichbar mit "einem Stierkampf"

Die zahlreichen Nomaden im Land leiden zudem bereits das zweite Jahr in Folge unter einem ungewöhnlich harten Winter. Mehr als eine Millionen Tiere verendeten nach Angaben des Roten Kreuzes wegen der extremen Wetterbedingungen.

Hoffnung, dass ein neuer Präsident der Wirtschaft neues Leben einhaucht, gibt es kaum. Beobachter hatten deshalb bereits im Vorfeld mit weniger Wählern gerechnet.

Die Wahl wurde überschattet von Korruptionsvorwürfen gegen alle drei Kandidaten. Ihnen wird vorgeworfen, Bestechungsgelder entgegengenommen oder Schwarzgeldkonten eingerichtet zu haben. Alle drei weisen die Vorwürfe zurück, zeigten aber während des Wahlkampfs mit den Fingern auf ihre Konkurrenten. Dies verärgerte viele Mongolen, die den Bewerbern vorwarfen, mit Schmutzkampagnen von den wahren Problemen des Landes abzulenken. Die Wähler hätten die Schmutzkampagnen satt, sagte Meinungsforscher Gerel Orgil der Nachrichtenagentur AFP. "Diese Wahl stellte ihre Nerven wirklich auf die Probe." Sie sei ein Spektakel, vergleichbar mit "einem Stierkampf".

