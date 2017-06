Macron-Partei stellt auch Frankreichs Parlamentschef

Machtwechsel nun auch in Frankreichs Parlament: Die Abgeordneten der Nationalversammlung haben bei ihrer ersten Sitzung Francois de Rugy von der Präsidentenpartei La Republique en Marche zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Der 43-Jährige erhielt am Dienstag 353 von 543 gültigen Stimmen.

De Rugy war früher Co-Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Nationalversammlung und hatte sich zu Jahresbeginn bei der Linken-Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur beteiligt. Bei der Parlamentswahl in diesem Monat war er dann für La Republique en Marche angetreten. Die Mitte-Partei des sozialliberalen Präsidenten Emmanuel Macron hatte 308 der 577 Sitze in der Nationalversammlung gewonnen, die verbündete Zentrumspartei MoDem kam auf 42 Plätze.

Die Sozialisten und die bürgerliche Rechte, die über Jahrzehnte hinweg die Geschicke des Landes bestimmten, landeten weit abgeschlagen. Die Opposition in der ersten Parlamentskammer ist zersplittert. Fast drei Viertel aller Abgeordneten im Parlament sind Neulinge.

Valls sagt sich von Sozialisten los

Zu den Macron-Anhängern gehört nun endgültig auch der französische Ex-Premierminister Manuel Valls. Er vollzog endgültig den Bruch mit den Sozialisten: Der 54-jährige Abgeordnete kündigte am Dienstag seinen Austritt aus der Sozialistischen Partei an. In der Nationalversammlung schließt er sich der Fraktion der Partei von Staatschef Emmanuel Macron an.

"Ein Teil meines politischen Lebens geht zu Ende", sagte Valls dem Sender RTL. "Ich verlasse die Sozialistische Partei, oder die Sozialistische Partei verlässt mich." Der Ex-Premier (2014 bis 2016) äußerte "Trauer" und "Verbitterung" über das, was aus den Sozialisten geworden sei. Die Partei von Ex-Staatschef Francois Hollande hatte bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen demütigende Niederlagen erlitten und steckt in einer Existenzkrise.

Niederlage gegen Hamon als Ausgangspunkt

Die Trennung zwischen Valls und seiner Partei hatte sich schon seit Monaten angebahnt: Bei der Präsidentschaftsvorwahl der Sozialisten unterlag Valls, ein Vertreter des rechten Parteiflügels, im Jänner dem Parteilinken Benoit Hamon. Er stellte sich anschließend hinter den später siegreichen unabhängigen Kandidaten Macron. Hamon erlebte ein Wahldebakel.

Bei der Parlamentswahl trat Valls dann als unabhängiger Kandidat an: Er wurde weder von den Sozialisten, noch von Macrons Partei La Republique en Marche aufgestellt. Beide Parteien schickten in seinem Wahlkreis aber auch keine Gegenkandidaten ins Rennen. Valls wurde mit einem äußerst knappen Vorsprung in die Nationalversammlung wiedergewählt.

(APA/dpa/AFP)