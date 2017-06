Ministerrat: Fünf Mio. Euro Hilfe für Syrien und Ostafrika

Die österreichische Regierung beschließt Hilfe von insgesamt fünf Millionen Euro für Krisengebiete in Syrien sowie Ostafrika. Die Mittel stammen aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF), teilte das Außenministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit. In den betroffenen Krisengebieten soll damit humanitäre Hilfe für rund 780.000 Menschen geleistet werden.

Die Hilfsmaßnahmen umfassen demnach unter anderem die Versorgung mit Nahrungsmitteln, medizinische Grundversorgung, Hygieneprogramme oder Maßnahmen zur Stärkung der Selbsthilfe. "Humanitäre Hilfe vor Ort unterstützt doppelt: wir bieten den notleidenden Menschen in Syrien und in Ostafrika eine Perspektive und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag, den Migrationsdruck zu lindern", erklärte Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP).

Die Dürre- und Hungerkatastrophe in Ostafrika sowie der anhaltende bewaffnete Konflikt in Syrien hätten zu dramatischen humanitären Notsituationen geführt. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind am Horn von Afrika 15 Millionen Menschen von Hunger bedroht. Die Bundesregierung stelle jeweils eine Million Euro für Äthiopien, Kenia und Uganda bereit, die Austrian Development Agency werde mit einer weiteren Million Euro die Hilfsaktivitäten in Uganda unterstützten, so Kurz.

Eine weitere Million Euro werde für humanitäre Hilfe sowie für Aktivitäten zum Schutz der Zivilbevölkerung in Syrien zur Verfügung gestellt. "Syrien ist weiterhin Schauplatz einer der größten humanitären Krisen. Derzeit befinden sich rund fünf Millionen Syrer im Ausland auf der Flucht, 6,3 Millionen wurden zu Vertriebenen im eigenen Land", hieß es.

1400 Kinder im Jemen an Cholera gestorben

Auch im Jemen herrschen katastrophale Zustände. Im Kampf gegen die Cholera-Epidemie hat das UN-Kinderhilfswerk Unicef 36 Tonnen Hilfsgüter in das Bürgerkriegsland gebracht. Darunter seien 750.000 Beutel eines Salzes, um den Flüssigkeitshaushalt von Erkrankten wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dies sei genug, um 10.000 der bisher etwa 200.000 Betroffenen zu behandeln, teilte Unicef am Mittwoch mit.

Auch Vorrichtungen zur Säuberung von Wasser und andere sanitäre Güter seien geliefert worden. Unicef kündigte weitere Lieferungen an. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sind seit Ende April bereits mehr als 1400 Menschen an der Infektionskrankheit gestorben - ein Viertel davon Kinder. Es wird mit bis zu 300.00 Ansteckungen bis August gerechnet. Cholera wird von Bakterien verursacht, ruft starken Durchfall und Erbrechen hervor und ist besonders für Kinder, Alte und Kranke lebensbedrohlich. In der Hauptstadt Sanaa gilt wegen des Ausbruchs seit Mai der Ausnahmezustand.

Im Jemen tobt seit drei Jahren ein heftiger Bürgerkrieg zwischen Aufständischen und der international anerkannten Regierung des Landes. Eine sunnitische Allianz unter Führung Saudi-Arabiens fliegt Luftangriffe gegen die Rebellen. Die Bombardements trafen oft die Infrastruktur des Landes. Mehr als die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen wurden wegen der Kämpfe zerstört. Die humanitäre Situation in dem bitterarmen Land ist katastrophal. Viele Ärzte, Krankenschwestern und andere Helfer seien seit zehn Monaten nicht bezahlt worden.

(APA)