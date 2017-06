May gewinnt Vertrauensabstimmung im britischen Parlament

Die britische Premierministerin Theresa May hat am Donnerstag die Vertrauensabstimmung im Unterhaus gewonnen. 323 Abgeordnete billigten das Regierungsprogramm der konservativen Premierministerin, 309 Parlamentarier stimmten dagegen. May, die bei der Parlamentswahl am 8. Juni eine herbe Niederlage erlitten hatte, gewann die Abstimmung dank der Unterstützung der Abgeordneten der nordirischen DUP.

(APA/AFP)