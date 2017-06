Eine halbe Million Syrer kehren nach Hause zurück

Fast eine halbe Million Syrer sind in diesem Jahr nach Hause zurückgekehrt. Das gab das UN-Flüchtlingskommissariat am Freitag bekannt. Demnach sind 440.000 Syrer, die innerhalb der Landesgrenzen vertrieben wurden, in ihre alten Wohnstätten zurückgekehrt, und 31.000 Flüchtlinge, die außer Landes geflohen waren. Die meisten Wiederkehrer wohnen in Aleppo, Hama, Homs und Damaskus, da sich die Lage in diesen Städten etwas gebessert hat.

Den Vereinten Nationen zufolge wollten die meisten Rückkehrer den Zustand ihrer Besitztümer kontrollieren oder nach Familienmitgliedern suchen.

(Reuters)