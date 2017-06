Meistertaktikerin Merkel

Es war wie so oft bei Angela Merkel: Das kontroverse Thema "Ehe für alle Ehe" war in Berlin jahrelang auf dem Tapet - und wurde von der großen Koalition auf die lange Bank geschoben. Umso blitzartiger ging es dann aber am Ende zu. Bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause beschloss der Bundestag frühmorgens mit großer Mehrheit die Gleichstellung von Homosexuellen und Lesben bei der Ehe - mit den Stimmen von SPD, Grünen, den Linken, sowie der wohlwollenden Zustimmung der FDP, derzeit noch in der außerparlamentarischen Opposition, jedoch auf dem Sprung zurück ins Parlament. Auch 70 Abgeordnete der Union, darunter Verteidigungsministerin Ursua von der Leyen, votierten für die Liberalisierung - nicht aber die Kanzlerin selbst.