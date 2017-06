Touristinnen in Tunesien mit Messer niedergestochen

Bei einem Angriff auf Touristen in Tunesien sind am Freitag medizinischem Personal und Medienberichten zufolge zwei Menschen verletzt worden. Nach der Messerattacke auf einem Markt in der Mittelmeerstadt Nabeul im Norden des Landes befinde sich eine Person in kritischem Zustand, hieß es.

Bei den Opfern soll es sich um eine 51-jährige Deutsche und ihre 27 Jahre alte Tochter handeln. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber zunächst nicht. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

(apa)