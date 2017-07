Das „bessere Amerika“ feiert Geburtstag

Es war eine ganz besondere Geburtstagsparty, die am Samstag in der Hauptstadt Ottawa und zahlreichen anderen kanadischen Städten gefeiert wurde. Kanada ist 150 Jahre alt: der Staat, der sich gerade jetzt, da in den USA Präsident Donald Trump regiert, als das „bessere Amerika“ empfindet – und auch von außen als solches gesehen wird. Vor dem Parlament in Ottawa fand der zentrale Festakt mit Kanadas Premier, Justin Trudeau, und Prinz Charles und dessen Frau Camilla statt. Hunderttausende feierten als stolze Kanadier, in die rot-weiße Ahornblattfahne gehüllt, die Gesichter rot bemalt und Fähnchen schwenkend.

