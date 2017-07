Merkel vor G-20-Gipfel: "Win-Win-Situation für alle"

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem G-20-Gipfel am Freitag und Samstag in Hamburg die Bedeutung einer multipolaren Welt mit vielen Zentren und unterschiedlichen Entwicklungsansätzen betont. Die Industrieländer der westlichen Welt müssten dabei nicht zwangsläufig Vorbild für andere Weltregionen sein, gab sie zu verstehen.

In den Schwellenländern, besonders China und Indien, sei inzwischen das Bewusstsein gewachsen, "dass man sich selber schadet, wenn man den gleichen Entwicklungspfad nehmen würde, den wir genommen haben", sagte Merkel in ihrer am Sonntag veröffentlichten Videobotschaft. Die Entwicklung der Welt werde "mit Sicherheit nicht nachhaltig und inklusiv sein, wenn wir es einfach so machen, wie wir es immer gemacht haben".

Beim G-20-Gipfel gehe es "nicht einfach nur um Wachstum, sondern um nachhaltiges Wachstum", sagte Merkel. Das G-20-Format sei wegen der Finanzkrise entstanden und habe zunächst Regeln für die Finanzmarktprodukte entwickelt. Später habe man sich dem Gedanken der Gesamtentwicklung weiter geöffnet. Es gehe darum, aus dem nachhaltigen Wachstum eine "Win-Win-Situation für alle" zu machen. Für Merkel gehören dazu: "Klimaschutzabkommen, offene Märkte, verbesserte Handelsabkommen, in denen auch Verbraucherschutz, Sozialstandards, Umweltstandards enthalten sind."

Rund 10.000 Menschen bei Demonstration in Hamburg

Mehrere tausend Menschen haben sich unterdessen am Sonntag in der Hamburger Innenstadt zu einer ersten größeren Demonstration gegen den bevorstehenden G-20-Gipfel versammelt. Bei der von Gewerkschaften, Umweltorganisationen und anderen Initiativen organisierten Veranstaltung unter dem Motto "G20 Protestwelle" forderten sie unter anderem mehr Engagement für den Klimaschutz und eine gerechtere Globalisierung.

Nach Polizeiangaben kamen etwa 10.000 Demonstranten zusammen. Die Veranstaltung verlief einem Sprecher zufolge zunächst "völlig friedlich".

Unter den Teilnehmern waren zahlreiche Familien mit Kindern, Jugendliche sowie ältere Menschen. Viele trugen Fahnen und Transparente mit Aufschriften wie "Democracy now" (Demokratie jetzt), "Global umfairteilen", oder "Kohle stoppen". Nach der Auftaktkundgebung machten sich die Teilnehmer auf den Weg zu einem Protestmarsch durch die Hamburger Innenstadt.

Zu der Protestveranstaltung gehörte auch eine Bootsdemo auf der Binnenalster. Aufgerufen zu dem Marsch hatten der DGB, Greenpeace, WWF, Nabu, Campact, Oxfam und diverse andere Organisationen.

(APA/dpa)