Deutsche Behörden greifen gegen G-20-Gegner durch

Im Vorfeld des G-20-Gipfel diese Woche in Hamburg liefern sich die Behörden und Gegner der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer eine hitzige Auseinandersetzung. Am Sonntag kam es bei der Räumung eines Protestcamps auf der Elbahalbinsel Entenwerder zu ersten Rangeleien, als die Polizei elf Zelte entfernte. Die Beamten setzten Pfefferspray ein, ein Aktivist wurde festgenommen.

Die deutsche Polizei und die Hamburger Innenbehörde verteidigten ihr Vorgehen am Montag. "Aus Sicherheitsgründen - auch zum Schutz der Bevölkerung - werden wir diese Camps nicht zulassen", sagte Polizeisprecher ein am Montag in einem via Twitter verbreiteten Video.

Die Rechtsposition der Polizei Hamburg sei vom Verwaltungsgericht ausdrücklich bestätigt worden. Demnach dürfen die G-20-Gegner weder Schlafzelte aufstellen noch Küchen oder Duschen errichten. Umstritten ist aber, ob die Polizei bereits am Sonntagnachmittag ohne entsprechenden Gerichtsbeschluss die Errichtung des Camps hatte beeinträchtigen dürfen. Am Sonntag hatte die Versammlungsbehörde zunächst mündlich, dann schriftlich eine Verfügung erlassen, mit der sie ein Camp genehmigte, aber "ohne Übernachtungsmöglichkeiten", wie die Innenbehörde erklärte. Diese neue Verfügung sei unmittelbar gültig gewesen.

Mehr als 8000 gewaltbereite Extremisten erwartet

Die deutsche Regierung hatte gewalttätigen Gegnern des G20-Gipfels am Wochenende mit einem harten Durchgreifen der Sicherheitskräfte gedroht. "Die Linie ist klar: friedlicher Protest ja, gewalttätiger Protest nein", sagte Innenminister Thomas des Maiziere der "Bild am Sonntag". Gewalt, egal von wem, müsse von Anfang an im Keim erstickt werden.

Justizminister Heiko Maas warnte militante Gipfel-Gegner vor strafrechtlichen Konsequenzen. Wer glaube, den G-20-Gipfel mit Krawallen und Gewalt begleiten zu müssen, der habe jedes Demonstrationsrecht verwirkt, sagte der SPD-Politiker. "Wenn Autoreifen in Brand gesteckt oder Polizisten verletzt werden, sind das Straftaten." Dafür gebe es "keinerlei Rechtfertigung und das wird sehr konsequent verfolgt werden".

Während des Spitzentreffens würden sich voraussichtlich deutlich mehr als 8000 gewaltbereite Extremisten aus dem In- und Ausland in Hamburg versammeln, sagte de Maiziere. Er erwarte aber nicht nur Anhänger der Autonomen-Szene in der Hansestadt. "Es ist nicht auszuschließen, dass kurdische Demonstranten gegen die Politik des türkischen Präsidenten (Recep Tayyip) Erdogan in Hamburg präsent sein werden", sagte der CDU-Politiker.

Sabotageakte gegen Infrastruktur befürchtet

Auch dies sei erlaubt. "Sollte es aber Versuche geben, für eine terroristische Organisation wie die (verbotene Arbeiterpartei Kurdistans) PKK zu werben, werden die zuständigen Behörden dagegen vorgehen. Das gilt auch für das Zeigen der entsprechenden Symbole." De Maiziere schloss auch Cyberangriffe nicht aus. Es sei denkbar, dass auf diesem Weg versucht werde, die Kommunikation von Politikern, Mitarbeitern und Medienvertretern zu stören.

Das Bundeskriminalamt (BKA) warnte einem Zeitungsbericht zufolge vor schweren Brandstiftungen und Sabotageakten gegen die Infrastruktur durch Gegner des G-20-Gipfels. Es müsse mit "neuen kreativen Aktionsformen" der linksextremen Szene gerechnet werden, zitierte die "Welt am Sonntag" aus einer internen Gefährdungsbewertung des BKA. Internationale Aktivisten würden über "Protesterfahrungen verfügen, die sich von denen der hiesigen linken Szene unterscheiden und darüber hinausgehen". Es würden auch Störungen des Schiffsverkehrs im Hafen und des Flugverkehrs am Flughafen "Helmut Schmidt" befürchtet.

(APA/dpa/Reuters)