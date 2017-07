Chinas Xi will mit Deutschland "Schicksalsgemeinschaft" fördern

Kurz vor seinem Deutschland-Besuch im Vorfeld des G-20-Gipfels hat Chinas Präsident Xi Jinping eine Vertiefung der strategischen Partnerschaft mit Deutschland angeboten. Die Beziehung beider Länder sei "zu einem Musterbeispiel" für die Zusammenarbeit "zwischen den wichtigsten Volkswirtschaften im globalen Rahmen geworden", schreibt Xi in einem Gastbeitrag für "Die Welt" vom Dienstag.

Er wolle die Gestaltung dieser Beziehung nun auf "höchster Ebene intensivieren". Auf bilateraler Ebene bot Xi eine Vertiefung der Zusammenarbeit auf Gebieten wie "Innovation, Internet, intelligente Fertigung, Finanzwesen, Energie, Umweltschutz und ökologische Entwicklung" an. Als zweitgrößte und viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und führende Handelsnationen sollten China und Deutschland aber auch "Verantwortung für Frieden, Stabilität und Wohlstand weltweit und in ihren Regionen übernehmen", schrieb der Präsident weiter.

Gemeinsam könnten sie einen "Beitrag leisten für die Wahrung der regionalen Stabilität und des Weltfriedens, für die Förderung einer gesunden Entwicklung der Weltwirtschaft und für die Errichtung einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit".

China will sich als globale Führungsmacht etablieren

In den vergangenen Monaten versuchte sich Chinas Führung angesichts der Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, als globale Führungsmacht zu etablieren. Xi hatte diesen Anspruch in der Klimaschutzpolitik bereits beim Weltwirtschaftsforum in Davos erhoben. Nun präsentiert sich Peking auch als Vorreiter beim Freihandel. In einem Telefonat sicherte Trump am Montag allerdings Merkel seine Unterstützung beim Gipfel zu. Nach Angaben des Weißen Hauses sagte der Präsident, er wolle dazu beitragen, dass der Gipfel ein "Erfolg" werde.

Auf dem Weg nach Deutschland wird Xi außerdem in Moskau Station machen und eine enge russisch-chinesische Absprache suchen. Hauptthema dürfte neben dem Umgang mit den USA die Vollendung des Seidenstraßenkonzepts sein, mit dem China gerne den Rest des eurasischen Kontinents in seine Entwicklungsstrategie einbinden möchte. Am Dienstag trifft Xi dann in Berlin ein - und wird als Mitstreiter für multilaterales Agieren demonstrativ freundlich empfangen: Am Abend gibt es ein seltenes gemeinsames Abendessen mit Kanzlerin Angel Merkel und ihrem Ehemann Joachim Sauer. Am Mittwoch werden dann die zwei Pandas im Berliner Zoo offiziell übergeben und etliche bilaterale Abkommen unterzeichnet.

