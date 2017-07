Emmanuel Macron, der Amerikaner

Dieser Händedruck! Was genau Donald Trump und Emmanuel Macron Mitte Mai in Brüssel bei ihrem ersten Treffen besprochen haben, weiß niemand mit Ausnahme der Beteiligten, doch jeder, der dieses Ereignis verfolgt hat, kann sich noch an das Bild erinnern: rechts am Beistelltischchen der jugendliche Franzose, der mit dem Lächeln eines Blauhais die teigige Hand des Amerikaners erfasst und so lange nicht loslässt, bis Trumps Finger hilflos zu zappeln scheinen. Schnell machte in amerikanischen Medien das Gerücht die Runde, Trump habe aufgrund dieser öffentlichen Demütigung in seiner Domäne, dem „Power Handshake“, spontan den Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen. Auf Belegen fußt diese irrwitzige Deutung eines letztlich rein dekorativen Fototermins zweier Staatsmänner nicht, doch dass Macrons manuellen Fähigkeiten eine derartige Wirkmacht zugemessen wird, beweist eines: Der junge Mann im Élysée-Palast beherrscht das Spiel mit den Bildern.