Nordkorea: Wie gefährlich ist Kims Rakete?

Pjöngjang/Wien. 18 Raketen und Marschflugkörper hat Nordkorea seit Beginn des Jahres schon getestet. Am 4. Juli verkündete das isolierte Regime einen symbolischen Höhepunkt. Just am US-Unabhängigkeitstag feuerte es eigenen Angaben zufolge eine Rakete ab, die rund 930 Kilometer weit geflogen und vor Japan ins Meer gefallen sein soll. Der erste erfolgreiche Test einer funktionsfähigen Interkontinentalrakete, jubelte die kommunistische Regierung in Pjöngjang.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.07.2017)