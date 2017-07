Venezuela: "Putsch-Pilot" spricht Aufständischen Mut zu

Jener Hubschrauberpilot und Elitepolizist, der für den Handgranatenangriff auf das Oberste Gericht Venezuelas Ende Juni verantwortlich sein soll, hat sich in einer neuen Videobotschaft an die Gegner des links-autoritären Staatschefs Nicolás Maduro gewandt. "Der Moment unseres Erwachens ist gekommen", verkündete der Beamte namens Oscar Pérez, der untergetaucht ist, am Dienstagabend (Ortszeit) über soziale Medien.

Vor einer venezolanischen Flagge stehend appellierte Pérez an die Opposition, auf den Straßen "standhaft" zu bleiben. Es gehe um den Kampf für das Land und die Freiheit. Pérez nennt Bestimmungen der venezolanischen Verfassung, wonach das Volk kein Regime und kein Gesetz anerkennen muss, wenn demokratische Werte, Prinzipien und Garantien oder Menschenrechte missachtet werden. Im Grunde soll das Widerstand gegen die Staatsgewalt legitimieren.

In der vergangenen Woche hatte er sich in einer ersten Videobotschaft dazu bekannt, den Hubschrauber bei dem Angriff geflogen zu haben. Auch die Regierung bestätigte, der Hubschrauber sei von dem 36-Jährigen gelenkt worden.

Der Hubschrauberangriff vom 27. Juni, bei dem mehrere Granaten auf das Oberste Gericht in Caracas abgeworfen und Schüsse auf das Innenministerium abgegeben wurden, hatte die seit Monaten anhaltende schwere politische Krise in dem südamerikanischen Land weiter verschärft. Staatschef Maduro sprach von einem "terroristischen Angriff" und einem Putschversuch und versetzte die Armee in Alarmbereitschaft.

Risse in den Streitkräften

In den vergangenen Tagen flogen während Demos in Caracas sogar Kampfflugzeuge der Luftwaffe und Hubschrauber demonstrativ über die Menschenmassen. Im Grunde steht das Land, dessen Linksregime zuletzt noch von diversen österreichischen Linksgruppen beklatscht worden war, am Beginn eines Bürgerkrieges, zumal die Loyalität von Teilen der Streitkräfte bereits zweifelhaft ist.

In Venezuela kommt es seit Anfang April beinahe täglich zu Protesten gegen Maduro. Dabei wurden bisher 91 Menschen getötet und mehr als tausend verletzt. Die konservative und tendenziell rechtsgerichtete Opposition kämpft für eine Amtsenthebung des Staatschefs, den sie für die schwere Wirtschaftskrise und die dramatischen Versorgungsengpässe im Land verantwortlich macht. Maduro beschuldigt seinerseits die Regierungsgegner, mit Unterstützung der USA einen Staatsstreich gegen ihn zu planen.

