Katar will sich nicht beugen

Kairo/Doha. Der erbitterte Machtkampf am Golf droht zu eskalieren. Katar ließ am Mittwoch das Ultimatum seiner regionalen Kontrahenten Saudiarabien, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate und Ägypten ohne substanzielle Zugeständnisse verstreichen. Im Gegenzug trafen sich deren Außenminister in Kairo, um die Schrauben weiter anzuziehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.07.2017)