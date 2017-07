Putin wirbt vor G-20-Gipfel für freien Welthandel und Klimaschutz

Militante G20-Gegner: „Willkommen in der Hölle“

Der größte Polizeieinsatz in der Geschichte Hamburgs hat begonnen. Auch Österreichs Cobra ist an Ort und Stelle. Sicherheitsbehörden rechnen mit bis zu 10.000 gewaltbereiten Demonstranten. Heute abend wollen sie unter dem Titel „Welcome to Hell“ aufmarschieren.