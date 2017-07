Trump wirft Russland "destabilisierendes Verhalten" vor

Kurz vor dem G-20-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump bei einem Besuch in Polen scharfe Kritik an Russland geübt. Er warf Moskau in Warschau "destabilisierendes" Verhalten vor. Trump will am Freitag in Hamburg erstmals ein direktes Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führen.

Bei einem Besuch in Polen sicherte der US-Präsident der Regierung in Warschau Unterstützung zu - indirekt auch gegen Russland. "Die USA meinen es mit ihren Sicherheitsgarantien ernst", sagte Polens Präsident Andrzej Duda. Die USA einigten sich nach den Worten des polnischen Verteidigungsministers Antoni Macierewicz auch über den Verkauf von Patriot-Abwehrraketen. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden, sagte Macierewicz. Die polnische Regierung hatte im März erklärt, bis zu 7,6 Milliarden Dollar für acht Patriot-Raketenabwehrsysteme des US-Konzerns Raytheon auszugeben. Sie sieht das als einen wichtigen Baustein für die Modernisierung der Armee an.