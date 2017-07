Polens First Lady ignoriert Trump beim Händeschütteln

Der Handschlag des US-Präsidenten ist berühmt-berüchtigt: Nicht nur für die ruckartige Art, mit der Donald Trump sein Gegenüber an sich heran zieht. Trump sorgte auch für Aufsehen, als er der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch im Weißen Haus den Handshake verweigerte.

Nun, bei einem Staatsbesuch des Trump-Ehepaars in der polnischen Hauptstadt Warschau, sah die Situation genau anders aus: Trump schüttelte zuerst die Hand seines polnischen Gastgebers Andrzej Duda und streckte danach der polnischen Präsidentengattin seine Hand hin. Doch Agata Kornhauser-Duda ließ den US-Präsidenten nach dem Motto "Ladys First" bei dem Empfang zunächst links liegen: Sie ging geradewegs an ihm vorbei, um First Lady Melania zu begrüßen. Donald Trump schaute betreten zu. Erst nachdem Kornhauser-Duda Melania die Hand gegeben hatte, wandte sie sich Trump zu.

Trump nutzte seine Reise in Polen am Donnerstag für einen Seitenhieb gegen Russland. Er kritisierte das "destabilisierende Verhalten" Moskaus und bekannte sich zur Nato-Beistandspflicht, die er zuvor angezweifelt hatte.

(maka)