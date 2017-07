Venezuela: Maduro ködert Opposition

Buenos Aires/Caracas. Es war schon weitaus mehr als ein Gerücht, das Hunderte Bürger, Aktivisten, Journalisten vor einem dunkel angestrichenen Garagentor im noblen Osten von Caracas zusammenkommen ließ. Der spanische Anwalt Javier Cremades hatte in der Nacht getwittert: „Leopoldo López ist daheim bei Lilian und seinen Kindern. Noch ist er nicht frei, er steht unter Hausarrest.“ Schließlich bestätigte das Höchstgericht auf seiner Webseite den Hausarrest für den prominentesten politischen Häftling des Landes, angeblich aus gesundheitlichen Gründen.

„Lilian, sie foltern mich!“

Schließlich brandeten Applausrufe auf, als hinter der Mauer und oberhalb des Hochspannungszauns der Freigelassene winkte. Dass der 46-Jährige imstande war, bis auf die Spitze einer vier Meter hohen Leiter zu klettern, war für viele Anwesende ein erleichternder Hinweis darauf, dass die Entlassung keine schweren medizinischen Gründe hatte. López war in Jeans und ein weißes T-Shirt gekleidet, wie am 18. Februar 2014, als er sich den Behörden gestellt hatte. Drei Jahre und fast fünf Monate hatte der Ex-Bürgermeister des Hauptstadt-Distrikts Chacao in Einzelhaft gesessen, den größten Teil davon im Militärgefängnis Ramo Verde nahe Caracas, verurteilt in einem umstrittenen Verfahren zu fast 14 Jahren Haft wegen Anstachelung zur Gewalt und Verschwörung. Seit Beginn der Aufstände Anfang April hatte es widersprüchliche Meldungen über López gegeben. Seine Frau, Lilian Tintori, konnte sechs Wochen lang nicht zu ihm.

Am 23. Juni verbreitete sie ein Video, auf dem seine Schreie zu hören waren: „Lilian, sie foltern mich. Zeigt das an!“ Zugleich hatte es Meldungen über Besuche hoher Chavistas bei López gegeben. Auch Spaniens Ex-Premier José Luis Rodríguez Zapatero, der seit einem Jahr zu vermitteln versucht, sprach mit ihm. Offenbar war ihm die Entlassung angeboten worden. Aber er forderte, dass die Regierung alle politischen Gefangenen freisetze. Etwa 400 Menschen sitzen derzeit wegen ihrer politischen Überzeugung in den Gefängnissen ein, etwa 300 davon kamen seit Beginn der Protestwelle dazu, die bisher 92 Menschenleben forderte.

Das Tribunal Supremo de Justicia, das López nun nach Hause ließ, steht seit Monaten im Zentrum des Konfliktes zwischen der Regierung und ihren Gegnern aus dem bürgerlichen, aber auch aus dem sozialistischen Lager. Nach ihrer Wahlniederlage im Dezember 2015 hatten die Chavistas 13 Richter- und 21 Stellvertreterposten in dem Gericht mit linientreuen Juristen besetzt. Diese blockierten in Folge sämtliche Beschlüsse des neuen Parlaments und lösten es Ende März gar zwischenzeitlich auf. Damit entfachten sie den Aufstand, der seit 102 Tagen tobt.

Ist die Freilassung von López nun ein Zeichen für ein Zurückweichen des Obersten Gerichtes und dessen Taktgeber Maduro? War internationaler Druck entscheidend, etwa vom Papst, der Organisation Amerikanischer Staaten oder aus Washington? In Venezuelas Opposition vermuten viele, dass Maduro mit der Maßnahme Druck von den Straßen bekommen will. Am 30. Juli sollen die Venezolaner eine neue verfassunggebende Versammlung wählen, die das oppositionsdominierte Parlament ablösen würde. Die sollte eine neue Konstitution nach kubanischem Vorbild erlassen. Die Opposition boykottiert den Urnengang und hat stattdessen mit ihrer Parlamentsmehrheit ein Referendum am Sonntag angekündigt. In Umfragen hatte sich eine große Mehrheit der Venezolaner gegen eine Verfassungsänderung ausgesprochen – auch etwa die Hälfte jener Bürger, die 2013 noch Maduro zum Präsidenten gewählt hatten.

Massendemos und Blockaden

Die Opposition will Maduro keine Luft gönnen. Am Sonntag marschierten Hunderttausende gegen die Regierung, am Montag blockierten Barrikaden Zufahrten in die Städte. López solle sich zunächst öffentlich zurückhalten, empfehlen seine Anwälte. Die Regierung hat schon andere Oppositionelle aus dem Hausarrest wieder in die Zelle zurückgeschickt.

