Brüssel geht rechtlich gegen Ungarns NGO-Gesetz vor

Die EU-Kommission hat gegen Ungarn ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der umstrittenen Auflagen für

Nichtregierungsorganisationen (NGO) eingeleitet. Das entsprechende

ungarische Gesetz stehe "nicht im Einklang mit dem EU-Recht" und

greife insbesondere "ungebührlich" in das Recht auf

Vereinigungsfreiheit ein, erklärte die Kommission am Donnerstag in

Brüssel.

Die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor

Orban hatte im Juni Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die Geld

aus dem Ausland bekommen, verpflichtet, sich bei Gericht zu

registrieren. Sie sollen sich zudem auf ihrer Internetseite und in

allen Publikationen als "Organisation, die Unterstützung aus dem

Ausland erhält", kennzeichnen. Dies gilt für Verbände, die mehr als

etwa 24.000 Euro pro Jahr aus dem Ausland erhalten.

"Wir haben das neue Gesetz über nichtstaatliche Organisationen

gründlich geprüft und sind zu dem Schluss gelangt, dass es nicht im

Einklang mit dem EU-Recht steht", erklärte Kommissions-Vizepräsident

Frans Timmermans. "Wir erwarten binnen eines Monats eine Reaktion

der ungarischen Behörden."

(APA)