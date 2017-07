Erdogan lässt türkischen "Propaganda"-Regisseur festnehmen

Die türkische Polizei hat einen prominenten Regisseur festgenommen, der einen Spielfilm über den Putschversuch in der Türkei gedreht hat. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete am Donnerstag, gegen Ali Avci werde wegen Verwicklungen in den Putschversuch vom vergangenen Jahr ermittelt.

In einer Vorschau zu dem Spielfilm "Uyanis" ("Erwachen") war in einer fiktiven Sequenz zu sehen, wie die Familie von Präsident Recep Tayyip Erdogan getötet wird, während der Staatschef mit einer Waffe bedroht wird. Tatsächlich waren Erdogan und seine Familie bei dem fehlgeschlagenen Umsturzversuch ungeschoren davongekommen.

Die Behörden verdächtigen nun Avci, Anhänger des islamischen Predigers Fetullah Gülen zu sein. Die türkische Regierung wirft der Gülen-Bewegung vor, für den Putschversuch am 15. Juli 2016 verantwortlich zu sein. Gülen lebt im US-Exil und weist die Vorwürfe von sich. Neben Avci sei auch ein weiterer Verdächtiger im Haus des Produzenten in Istanbul in Gewahrsam genommen worden, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Ein Jahr nach dem versuchten Militärputsch gegen den Präsidenten haben in der Türkei mehr als 100.000 Staatsbedienstete ihren Job verloren, über 50.000 Verdächtige sind im Gefängnis gelandet.

Avci hatte auch eine filmische Biografie Erdogans gedreht: "Reis" ("Oberhaupt", "Anführer") ist vor wenigen Monaten in der Türkei in die Kinos gekommen - kurz vor dem Verfassungsreferendum über das Präsidialsystem in der Türkei. Der Film erzielte weltweit mediale Aufmerksamkeit. Kritiker hielten Avci damals vor, er habe einen Propagandafilm für Erdogan gedreht.

