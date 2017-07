Israels Polizei nimmt Großmufti von Jerusalem fest

Nach dem tödlichen Angriff auf Polizisten in Jerusalem hat die israelische Polizei nach Angaben der Familie den obersten muslimischen Geistlichen der Stadt festgenommen. Wie dessen Sohn am Freitag bekannt gab, wurde Großmufti Muhammad Ahmad Hussein von der Polizei in Gewahrsam genommen. Zuvor hatten drei Angreifer in der Altstadt von Jerusalem zwei Polizisten durch Schüsse tödlich verletzt.

Nach ihrer Flucht in Richtung Tempelberg seien die Angreifer getötet worden, teilte die israelische Polizei mit. Drei Menschen seien von den Attentätern getroffen worden, zwei Menschen seien lebensgefährlich verletzt.

Zur Identität der Angreifer machte die Polizei zunächst keine

Angaben. Israelische Medien verbreiteten ein Video vom Gelände vor der Al-Aqsa-Moschee, in dem Schüsse zu hören waren. "Ich stand hier, und dann hörte ich die Schüsse", sagte der 60-jährige

Wasserverkäufer Basem Badawi der Nachrichtenagentur AFP. "Ich

dachte, es sei ein Feuerwerk. Aber dann sah ich die Polizei von

überall her kommen."

Freitagsgebet untersagt

Die Polizei riegelte die Altstadt nach dem Angriff vollständig

ab, wie ein AFP-Reporter berichtete. Nach Angaben der Polizei wurden alle Zugänge zum Tempelberg gesperrt und die Freitagsgebete in der Al-Aqsa-Moschee untersagt.

In Israel verüben immer wieder Palästinenser gewaltsame Angriffe auf Israelis. Meist wurden dabei Messer verwendet und keine Schusswaffen.

Zuletzt war Mitte Juni eine israelische Polizistin nahe der Altstadt von Jerusalem von einem Angreifer erstochen worden. Nach Angaben der Polizei hatten zunächst zwei der insgesamt drei mutmaßlichen palästinensischen Angreifer das Feuer auf eine Gruppe von Polizisten eröffnet, bevor der dritte Angreifer die Polizistin mit einem Messer tötete.

Der Tempelberg ist die heiligste Stätte der Juden, zudem befindet sich mit der Al-Aqsa-Moschee das drittwichtigste Heiligtum der Muslime an dem Ort. Die Polizei sagte die Freitagsgebete auf dem Tempelberg nach den blutigen Ereignissen ab.

(APA/AFP)