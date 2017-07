Trump: "Mauer zu Mexiko muss nicht ganze Grenze abdecken"

US-Präsident Donald Trump hält es nach eigenen Angaben nicht für nötig, an der gesamten Grenze zu Mexiko die von ihm versprochene Mauer hochzuziehen. "Es gibt Berge. Es gibt ein paar Flüsse, die brutal und teuflisch sind. Es gibt ein paar Gebiete, die so weit weg sind, dass Leute nicht wirklich rüberkommen", sagte Trump. Daher müsse die Mauer nur auf etwa 1.100 bis 1.450 Kilometern der insgesamt 3.200 Kilometer langen Grenze gebaut werden. Knapp 1.000 Kilometer der Grenze sind aber derzeit ohnehin bereits mit Mauerteilen und Zäunen verstärkt.

Der Mauerbau war eines der am umstrittensten Wahlversprechen Trumps. Er will damit die illegale Einwanderung und den Drogenschmuggel einschränken. Unklar ist jedoch die Finanzierung des auf 20 Milliarden Dollar (17,52 Mrd. Euro) geschätzten Projekts. Bisher hat Trump beim Kongress nur eine Anschubfinanzierung in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar beantragt. Letztendlich will sich Trump die Kosten von Mexiko erstatten lassen, was die dortige Regierung aber ablehnt. Die Beziehungen der beiden Nachbarn sind deswegen angespannt.

Drogensack auf den Kopf: "Dann ist es aus"

Trump sagte den Journalisten, die an Bord seiner Air Force One mitreisten, es sei wichtig, dass die amerikanischen Grenzposten durch die Mauer durchschauen könnten, um nahende Gefahren erkennen zu können. "So schrecklich sich das anhört: Wenn die große Säcke mit Drogen rüber werfen und man Leute auf der anderen Seite der Mauer hat, sieht man die nicht. Die treffen dich mit 60 Pfund Stoff auf dem Kopf? Dann ist es aus."

(APA/Reuters)