Der 30 Sekunden andauernde Händedruck von Trump und Macron

Mit einer prunkvollen Militärparade und mit US-Präsident Donald Trump als Ehrengast hat Frankreich seinen Nationalfeiertag zelebriert. Der französische Staatschef Emmanuel Macron und Trump nahmen am Freitag gemeinsam die traditionelle Parade auf den Pariser Champs-Élysées ab. Es sind Bilder des ungewöhnlich langen Händedrucks der beiden, die nun um die Welt gehen.

Dass US-Präsident Donald Trump Gefallen an festen Händedrücken hat, ist bekannt. Seit seinem Amtsantritt gab es immer wieder Situationen, in denen er seine Gesprächspartner dabei auch ruckartig an sich heranzog. Im Falle des aktuellen Bildmaterials, das gerne in sozialen Netzwerken geteilt wird, ist es die Ausdauer zweier Staatspräsidenten, die für Gesprächsstoff sorgt. Denn als Trump seinem französischen Gastgeber Macron bei den Feierlichkeiten die Hand reicht, wird er sie für fast eine halbe Minute lang nicht mehr loslassen. Die folgenden Posen erinnern teils an ein Armdrücken. Auch Präsidenten-Gattin Brigitte Macron ist kurz Teil des Händchenhaltens. Die beiden Macrons und der US-Präsident stehen für ein paar Sekunden zu dritt Hand in Hand auf den Champs-Élysées.

"Nichts wird uns jemals trennen"

In einer kurzen Ansprache würdigte Macron die engen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Frankreich habe in den USA stets "sichere Verbündete gefunden, Freunde, die uns zur Hilfe geeilt sind". "Nichts wird uns jemals trennen."

Trump hatte seinen zweitägigen Paris-Besuch am Donnerstag begonnen und mit Macron über eine Reihe politischer Themen wie den Kampf gegen den Terrorismus, den Handel und den Klimawandel gesprochen. Die Einladung des US-Präsidenten zum französischen Nationalfeiertag war in Frankreich nicht unumstritten. Macron hob aber wiederholt die Notwendigkeit eines engen Dialogs und einer guten Zusammenarbeit mit den USA hervor - trotz der "Meinungsverschiedenheiten" unter anderem beim Klimaschutz.

"Die Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau heute an meiner Seite ist das Zeichen einer unvergänglichen Freundschaft", sagte Macron am Freitag. Trump twitterte nach seiner Abfahrt: "Es war eine große Ehre, die Vereinigten Staaten bei der großartigen Parade zum Nationalfeiertag zu vertreten. Glückwunsch, Präsident Emmanuel Macron!"

